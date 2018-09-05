Постпред США при ООН опровергла информацию о приказе Трампа убить Асада

Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не отдавал приказа на убийство президента Сирии Башара Асада, заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли на пресс-конференции, сообщает The Washington Examiner.

«Я присутствовала во время этих разговоров — когда мы говорили о химическом оружии, когда мы обсуждали возможность ответа, когда мы вообще обсуждали все это — я ни разу не слышала, чтобы президент говорил об убийстве Асада», — заявила она.

Таким образом Хейли отреагировала за заявления Боба Вудварда, сделанные в его новой книге о якобы приказе американского президента убить Асада.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября газета Washington Post опубликовала выдержки из книги Боба Вудварда. В этих фрагментах содержится рассказ о том, как президент США Дональд Трамп с использованием нецензурных выражений отдал приказ главе Пендагона Джеймсу Мэттису убить сирийского президента Башара Асада. При этом отмечается, что Мэттис решил приказ не исполнять.

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