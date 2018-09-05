Назначен новый командующий подводных сил Северного флота

Мурманск, , 02:16 — REGNUM Командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов представил командному составу флота нового командующего подводными силами СФ контр-адмирала Аркадия Романова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что Романов был назначен командующим подводными силами Северного флота в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Аркадий Романов в 1991 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Проходил службу на тяжелых атомных ракетных крейсерах стратегического назначения в 18-й дивизии Северного флота.

Прошел путь от инженера группы ракетной боевой части до командира тяжелого подводного крейсера ТК-208 «Дмитрий Донской», испытывавшего новую баллистическую ракету «Булава».