США обвинили Россию и Китай в помехах денуклеаризации КНДР

Нью-Йорк, США, , 01:45 — REGNUM Россия и Китай препятствуют ядерному разоружению Северной Кореи, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на пресс-конференции по случаю председательства США в Совбезе ООН.

«Россия и Китай продолжают создавать проблемы… Мы пытаемся выпустить доклад — они пытаются его заблокировать», — заявила она.

По словам Хейли, США готовы к решительным действиям на случай нарушения санкций в отношении КНДР. Она добавила, что Вашингтон продолжает диалог с Пхеньяном, однако это не значит, что мировое сообщество собирается отменить санкции.

Также Хейли добавила, что Россия и Китай настойчиво пытаются помешать Соединенным Штатам председательствовать в Совете безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Россия и Китай заблокировали предложение США ввести санкции против российских судоходных компаний, поставлявших топливо в Северную Корею. Сообщается, что Соединенные Штаты предлагали расширить санкции против Приморской морской логистической компании и Судоходной компании «Гудзон», а также против шести судов, принадлежащих им.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя: Работа ООН над докладом по Северной Корее не устроила Москву