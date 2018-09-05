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США обвинили Россию и Китай в помехах денуклеаризации КНДР

Политика

Россия и Китай насточиво пытаются помешать Соединенным Штатам председательствовать в Совбезе ООН

США обвинили Россию и Китай в помехах денуклеаризации КНДР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп vs Ким

Нью-Йорк, США, 5 сентября 2018, 01:45 — REGNUM  Россия и Китай препятствуют ядерному разоружению Северной Кореи, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на пресс-конференции по случаю председательства США в Совбезе ООН.

«Россия и Китай продолжают создавать проблемы… Мы пытаемся выпустить доклад — они пытаются его заблокировать», — заявила она.

По словам Хейли, США готовы к решительным действиям на случай нарушения санкций в отношении КНДР. Она добавила, что Вашингтон продолжает диалог с Пхеньяном, однако это не значит, что мировое сообщество собирается отменить санкции.

Также Хейли добавила, что Россия и Китай настойчиво пытаются помешать Соединенным Штатам председательствовать в Совете безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Россия и Китай заблокировали предложение США ввести санкции против российских судоходных компаний, поставлявших топливо в Северную Корею. Сообщается, что Соединенные Штаты предлагали расширить санкции против Приморской морской логистической компании и Судоходной компании «Гудзон», а также против шести судов, принадлежащих им.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя: Работа ООН над докладом по Северной Корее не устроила Москву

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