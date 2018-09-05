Вашингтон опять «заступился за иранский народ»

Нью-Йорк, США, , 01:54 — REGNUM Информационные и дипломатические действия Вашингтона по отношению к Тегерану преследуют цель помочь иранскому народу, а не свергнуть действующую власть, заявила постпред США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли в СБ ООН.

Американка признала, что Вашингтон целенаправленно создает вокруг Тегерана негативное информационное поле, чтобы выявить его «неправоту» в отношении международных обязательств.

При этом, она уверяет, смены власти в этой стране США не хотят. Цель давления на Тегеран — помочь иранскому народу, защищая его от тирании. Более того, США считают, что и другим странам следует идти по стопам Вашингтона.

Напомним, США ведут неклассическую войну с Ираном не только на уровне дипломатии и информационного давления. Сильнейшим фактором являются антииранские санкции, которые болезненно отражаются как на Тегеране и иранцах, так и на еропейских партнерах этой ближневосточной страны.

Кроме того, Иран является одним из крупнейших поставщиков нефти, и нестабильная ситуация вокруг Ирана сказывается на «нефтяном» измерении международных отношений покупателей и поставщиков черного золота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября иранский президент Хасан Рухани обещал сохранить импорт сырой нефти, несмотря не давление со стороны Вашингтона.

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