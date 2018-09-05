Экс-глава турецкой разведки: Турции не нужна военная база в Нахичеване

Баку, , 01:14 — REGNUM В создании турецкой военной базы в Нахичеване нет необходимости. Об этом заявил экс-начальник управления разведки генштаба ВС Турции, генерал-полковник в отставке Исмаил Хаггы Пекин, отвечая на вопрос о том, собирается ли Турция строить военную базу в Нахичеване.

Как пишет агентство Turan, ранее обозреватель турецкой газеты Sözcü Зейнаб Гюрджанлы сообщила, что в Анкаре поговаривают о подготовке Турции к открытию в Нахичеване военной базы.

«B Нахичеване расквартирован корпус вооруженных сил Азербайджана, Турция оказывает ему необходимую поддержку. Там находятся наши военные советники, Турция тесно сотрудничает с пограничными войсками и силами особого назначения Нахичевана. Когда из Азербайджана невозможно отправить топливо для войск в Нахичеване, Турция, а иногда и Иран, обеспечивают топливом военные силы автономии», — сказал генерал-полковник Пекин.

Он также обратил внимание на то, что открытие Турцией военной базы вызвало бы подозрение у Ирана.

«Нахичеван, с одной стороны, граничит с Арменией, а с другой — с Турцией. Оказание Турцией поддержки военным силам в Нахичеване беспокоит Армению, но она не должна вызвать беспокойство, так как слишком мала. А вот появление по соседству военной базы страны-члена НАТО, может вызвать у Ирана определенную настороженность.

Да и вообще, открывать в Нахичеване базу нет никакого смысла, так как Турция и без этого оказывает автономии необходимую поддержку. Зачем надо строить базу, когда очень близко к Нахичевану — в городах Догубеязит, Карс расположены наши военные части, а Эрзеруме — корпус? Сейчас рассматривается вопрос о создании нашей морской базы в Турецкой Республике Северного Кипра. Нам следует сконцентрировать внимание на этом», — заявил экс-начальник военной разведки Турции агентству Turan.