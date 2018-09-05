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Дипломаты из России и Китая обсудили двустороннее сотрудничество

Политика

Подробности встречи пока не разглашаются

Москва, 5 сентября 2018, 01:07 — REGNUM  В Москве состоялась встреча замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и посла Китая Ли Хуэя, сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимоотношений между странами. Подробности встречи пока не разглашаются.

Напомним, ранее посол КНР в России Ли Хуэй принял участие в церемонии открытия китайского консульства в Казани 22 августа. По его словам, открытие консульства отвечает интересам развития стратегического партнерства между Россией и Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол КНР в России: Консульство в Казани появилось благодаря народной воле

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Российско-китайские отношения
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