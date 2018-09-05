Дипломаты из России и Китая обсудили двустороннее сотрудничество

Москва, , 01:07 — REGNUM В Москве состоялась встреча замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и посла Китая Ли Хуэя, сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимоотношений между странами. Подробности встречи пока не разглашаются.

Напомним, ранее посол КНР в России Ли Хуэй принял участие в церемонии открытия китайского консульства в Казани 22 августа. По его словам, открытие консульства отвечает интересам развития стратегического партнерства между Россией и Китаем.

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