Расследование убийства Захарченко обсудят на заседании Контактной группы

Москва, , 01:16 — REGNUM Вопрос расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко будет поднят на ближайшем заседании Контактной группы в Минске, заявил полпред РФ Борис Грызлов.

Комментируя теракт в Донецке 31 августа, в ходе которого погиб глава ДНР, Грызлов сказал:

«Считаю, что это расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников Минского процесса».

По его словам, возможности Контактной группы нужно использовать, чтобы выйти на организаторов преступления. Также нужно использовать и возможности ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа обвинил украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко.

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