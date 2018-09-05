Расследование убийства Захарченко обсудят на заседании Контактной группы

Москва, 5 сентября 2018, 01:16 — REGNUM Вопрос расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко будет поднят на ближайшем заседании Контактной группы в Минске, заявил полпред РФ Борис Грызлов.
Комментируя теракт в Донецке 31 августа, в ходе которого погиб глава ДНР, Грызлов сказал:
«Считаю, что это расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников Минского процесса».
По его словам, возможности Контактной группы нужно использовать, чтобы выйти на организаторов преступления. Также нужно использовать и возможности ОБСЕ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа обвинил украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко.
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