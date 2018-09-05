Лавров: В отличие от США у России есть конкретные вопросы по РСДМ и СНВ-3

Москва, , 00:48 — REGNUM У российской стороны есть конкретные вопросы к США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Большой игры» на Первом канале.

Лавров, комментируя ситуацию с претензиями США к России по двусторонним договоренностям, заявил, что Москва готова предъявить Вашингтону не абстрактные, а совершенно конкретные претензии. Это касается и РСМД (по учениям на европейской территории, в Румынии и Польше) и по СНВ-3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров сказал, что Москва готова выслушать претензии Вашингтона по упомянутым договорам, но ожидает от американского руководства конкретных формулировок: пусть скажут, что именно не выполняет Россия.

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