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США хотят посвятить ситуации в Идлибе отдельное заседание Совбеза ООН

Политика

Вашингтон продолжает заявлять о намерении правительства Сирии применить химическое оружие

Вашингтон, 4 сентября 2018, 23:49 — REGNUM  Ситуация в сирийской провинции Идлиб должна быть рассмотрена в Совете Безопасности ООН, заявила 4 сентября на пресс-конференции постпред США Никки Хейли.

По ее словам, встреча Совбеза по Идлибу запланирована на 7 сентября. Постпред США вновь заявила об угрозе применения химического оружия «режимом Асада» против собственного народа.

«Мы рассмотрим ситуацию в Сирии. 6 сентября мы обсудим химическое оружие и наши опасения насчет угрозы его применения режимом Асада против своего народа. В Совете Безопасности подавляющее большинство желает проведения встречи по Идлибу. Сейчас мы планируем ее на пятницу и проведем встречу или в 9:30 (16:30 мск) или в 10:00 (17:00 мск)», — сказала Никки Хейли.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории сирийской провинции Идлиб сейчас находится последний крупный очаг незаконных вооруженных формирований. В учрежденную там зону деэскалации переехали тысячи непримиримых боевиков со своими семьями.

25 августа Минобороны РФ официально сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе с использованием отравляющих веществ. Эту провокацию США и их союзники будут использовать как повод для нового ракетного удара по Сирии.

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Война в Сирии
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