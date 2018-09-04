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Посольство Украины грозится «креативно» наказать немцев, побывавших в Крыму

Политика

Посещение Крыма не является преступлением в Германии

Посольство Украины грозится «креативно» наказать немцев, побывавших в Крыму
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крым

Киев, 4 сентября 2018, 23:06 — REGNUM  Украинское посольство инициировало уголовные дела против немецких парламентариев, посетивших Крым, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник 4 сентября в интервью изданию «Украинская правда».

Согласно украинскому законодательству, «незаконное посещение оккупированных территорий» предусматривает до восьми лет тюрьмы, но Германия не выдаёт своих граждан и не расценивает посещение Крыма как нарушение, отметил посол.

«Но я знаю, что продолжается креативный процесс, чтобы можно было привлечь этих людей к ответственности», — отметил Мельник.

Напомним, в феврале 2018 года десять немецких депутатов региональных парламентов от консервативной партии «Альтернатива для Германии» посетили Крым с целью наладить связи с регионом и обсудить возможность снятия санкций с России.

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