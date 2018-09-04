Среда, 5 Сентября 2018 года
00:17:48 МСК

Атомная подводная лодка ВМС США вышла из Гибралтара и пошла к Сирии

Политика

В Восточном Средиземноморье США формируют ударную эскадру, способную нанести массированный удар крылатыми ракетами

Атомная подводная лодка ВМС США вышла из Гибралтара и пошла к Сирии
Marion Doss
Атомная подводная лодка ВМС США «Ньюпорт ньюс» класса «Лос-Анджелес»

Лондон, 4 сентября 2018, 22:50 — REGNUM  Ударная атомная подводная лодка военно-морских сил США «Ньюпорт ньюс» класса «Лос-Анджелес», которая ранее зашла в порт Гибралтар, после четырехдневного пребывания на британской военно-морской базе взяла курс на Восточное Средиземноморье. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщают морские мониторинговые ресурсы Гибралтара.

По их данным, подтверждённым фотографиями, американская атомная подводная лодка обогнула мыс Европа на южной оконечности Гибралтара и пошла в восточном направлении.

Ранее СМИ сообщали, что в акватории Средиземного моря уже находятся как минимум две американские атомные подводные лодки, оснащённые крылатыми ракетами «Томагавк». Также в Восточном Средиземноморье находятся два ракетных эсминца ВМС США — «Карни» и «Росс», которые также вооружены крылатыми ракетами «Томагавк».

Более того, ещё два американских ракетных эсминца — «Арли Берк» и «Уинстон Черчилль» вошли в акваторию Средиземного моря.

Таким образом, США стягивают к берегам Сирии боевую эскадру, которая располагает по меньшей мере 120 крылатыми ракетными «Томагавк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России 27 августа сообщило, что США стягивают в Восточное Средиземноморье значительные силы, в том числе носители крылатых ракет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить