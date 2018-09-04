«Обманутые москвичи»: как кандидаты в мэры Москвы вошли в «долю»

Москва, , 22:45 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к вице-премьеру России Виталию Мутко с просьбой принять неотложные меры для решения ситуации с проблемными жилыми комплексами. По заявлению Титова, фактически с 1 сентября 2018 года строительство «проблемных объектов незавершенного жилищного строительства остановлено». По этой причине, заключает Титов, возможна ситуация нарастания социального напряжения среди уже неоднократно пострадавших участников долевого строительства.

По данным Минстроя, на территории страны по итогам первого полугодия 2018 года насчитывается 880 проблемных объектов, в которых заключено свыше 90 тысяч договоров долевого участия в строительстве. При этом более 200 тысяч человек внесены в федеральный и региональные реестры пострадавших граждан по объектам, не достроенным в основном еще в 2013—2014 годах.

«В силу острой значимости и масштабности проблемы предлагаем организовать рабочее совещание под Вашим руководством с участием уполномоченных органов власти, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, профильных заместителей губернаторов субъектов РФ, Центрального банка Российской Федерации и представителей застройщиков, достраивающих «проблемные объекты», — говорится в письме Бориса Титова.

Проблема «обманутых дольщиков» стала одной из ключевых тем, которую регулярно поднимают кандидаты на пост мэра Москвы. По данным главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, в столице насчитывается около 30 проблемных объектов, в реестре пострадавших зарегистрировано около 5 тысяч человек, еще порядка 13 тысяч готовят документ на регистрацию.

«Кандидаты любят высказываться по этой тематике, и причина этого проста: проблема обманутых дольщиков традиционно широко, ярко, как правило, со скандалами освещается в СМИ. Соответственно, кандидаты используют эту тему как хороший информационный повод. Выступление на митингах или встреча с пострадавшими — это почти гарантированное появление на радио или ТВ. Если же на таких встречах граждане ругают власть, то это также прекрасная возможность для оппозиционного кандидата присоединиться к критике и заработать дополнительные политические очки», — пояснил Иванов.

Он отметил, что ранее акцент на этой проблеме делал в основном Вадим Кумин, кандидат от КПРФ. С недавнего времени кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов также включил эту тему в сферу своих интересов.

«Скорее всего, кандидат от «СР» таким образом решил побороться за эту часть электората Кумина», — предположил Иванов.

На этой неделе Илья Свиридов встретился с дольщиками жилого комплекса «Новые Черемушки» для обсуждения проблем со строительством и вводом в эксплуатацию дома.

«Этот адрес я также добавляю в карту проблем Москвы как кандидат в мэры с тем, чтобы после 10 сентября непосредственно заняться достройкой. Мы видим, что уже несколько лет этот объект стоит в недостроенном состоянии и только когда кто-то приезжает сюда с телекамерами вдруг стройка оживает и начинается видимость бурной деятельности», — заявил Свиридов.

По его мнению, проблему обманутых дольщиков нужно решать комплексно с привлечением государства.

«Если есть десятки тысяч людей, то это уже не какое-то индивидуальное мошенничество или единичный случай — это имеет массовый характер и с этим должно разбираться государство. Деньги в бюджете есть, соответственно нужно достраивать эти дома», — сказал Свиридов.

Для кандидата от КПРФ тема дольщиков тоже стала частью повестки. Так, Вадим Кумин заявлял, что источник проблемы кроется в том, что власть, по своему усмотрению предоставляя кому-то земельный участок и выдавая разрешение на строительство многоквартирного дома, в случае мошенничества поднимает руки вверх и снимает с себя ответственность.

«Но если власть дала земельный участок, если она выдала разрешение на строительство, раз она имеет механизмы в лице Москомстройнадзора, она должна принять на себя ответственность и за негативные результаты тоже», — заявлял он журналистам.

Тема обманутых дольщиков является болевой точкой другого кандидата на пост мэра — Михаила Балакина. Ранее он являлся владельцем печально прославившейся строительной компании СУ-155. Фирма обанкротилась, породив тысячи обманутых дольщиков. В ходе предвыборной кампании Балакин сообщал, что хотел бы создать новую стройкомпанию — причем не менее масштабную, чем прежде. При этом никаких угрызений совести на предмет 30 тысяч обманутых СУ-155 дольщиков Балакин, похоже, не испытывает. В частности, он заявлял, что «пошел бы тем же самым путем», только компанию выстроил бы по-другому.

Впрочем, не отстает от коллег и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев. В ходе своей кампании он встретился с членами ЖК «Академ-Палас» на проспекте Вернадского, 78. По его словам, проблема обманутых дольщиков на данный момент в Москве продолжает оставаться нерешенной. Основными проблемами сферы жилого строительства кандидат в мэры Москвы назвал коррупцию, отсутствие достаточного контроля со стороны мэрии, а также точечную застройку в столице.

«Компании-застройщики присваивают сбережения целых семей, банкротят свои фирмы и покидают страну. Результат их афер — искалеченные судьбы оставшихся на улице людей и сотни томов уголовных дел», — заявлял Дегтярев.

Он призвал запретить любую точечную застройку в Москве.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно поднимает тему дольщиков. По его словам, решение проблем дольщиков стало одним из приоритетов правительства Москвы. Он рассказал, что за семь лет городу удалось разобраться с подавляющим большинством проблемных объектов. В частности, в столице был создан специальный орган — Москомстройинвест, уполномоченный контролировать весь сектор долевого строительства. При этом «дорожные карты» по всем проблемным объектам в мегаполисе были разработаны еще до распоряжения Минстроя, который обязал регионы представить свои предложения по урегулированию ситуации на жилищном рынке.

По словам заведующего кафедрой РГСУ Михаила Гундарина, кандидаты всячески пытаются эксплуатировать тему дольщиков в своих интересах.

«Однако одна из серьезных проблем заключается в том, что против обманутых дольщиков неожиданно обернулись вступившие с 1 июля поправки в закон о долевом строительстве, позволяющие тратить деньги дольщиков только на те дома, в которых они приобрели квартиры. Таким образом незаконной вдруг стала привычная схема — власти выделяют землю, на которой новый инвестор строит еще один жилой комплекс, а деньги, вырученные от продажи в нем квартир, направляет на завершение проблемных объектов», — пояснил Гундарин.

Напомним, в выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов: депутат Мосгордумы Михаил Балакин (партия «Союз горожан»), глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин. Последний баллотируется в качестве самовыдвиженца. Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9 сентября.