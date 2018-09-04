«Общественные префектуры — важный институт гражданского общества»

Тамбов, , 22:42 — REGNUM Завершилась рабочая поездка председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Тамбовскую область. Вместе с губернатором Александром Никитиным спаикер Госдумы ознакомился с тем, как осуществляется общественный контроль за ходом реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, они осмотрели Олимпийский парк

«Тамбов был родоначальником в плане благоустройства дворовых территорий, — отметил Вячеслав Володин, — Территория парка достаточно большая, но вам удалось ее благоустроить. Помню, что раньше здесь был пустырь, а теперь появилось отличное место для отдыха и занятий спортом».

Председатель Госдумы особо отметил тамбовский опыт работы общественных префектур.

«Очень важно, что у вас в области выстроено взаимодействие региональной власти и населения, — отметил Вячеслав Володин, — Действует институт гражданского общества, люди вовлечены в процесс благоустройства, создана система общественного контроля».

В свою очередь, губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что у новой формы общественного самоуправления есть серьезные перспективы и он возлагает на префектуры большие надежды. По его мнению, именно этот механизм способен дать жителям возможность решить важные для них вопросы.

Вячеслав Володин также подчеркнул: «важно, что для реализации проектов по благоустройству вы привлекаете различные источники финансирования, в том числе, внебюджетные средства. А институты гражданского общества вовлечены в процесс общественного контроля».

Общественные префектуры как вид общественного самоуправления существуют в Тамбовской области чуть меньше года.

С инициативой их создания выступил глава региона Александр Никитин. За это время создано семь префектур: «Летный городок», «Олимпийская», «Центральная», «Уютная», «Рылеева» и «Западная» — в Тамбове и еще одна — в городе Уварово. Префектуры уже доказали свою эффективность. Так, за короткое время удалось решить важные вопросы: от дорожного ремонта малых улиц до строительства новых парков и сохранения зеленых зон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на ближайшие пять лет. В результате его реализации в прошлом году были благоустроены более 200 дворов и более 100 общественных пространств. Ожидается, что по итогам 2018 года будут улучшены еще 231 двор и 126 общественных пространств.

Кроме того, до конца года будет благоустроено 6 парков в ряде городов области.

В настоящее время совместно с муниципалитетами ведется подготовка программы на 2019 год. В Тамбове, Котовске, Рассказово, Уварово, Тамбовском районе с участием депутатов, представителей муниципалитетов, заказчиков и подрядчиков проходят встречи с жителями благоустраиваемых многоквартирных домов. Участники обсуждают планы производственных работ.