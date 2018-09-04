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Нацразведка США нашла причину нестабильности власти на Украине. Это Россия

Политика

«Россия применяет на Украине «целый набор инструментов»

Нацразведка США нашла причину нестабильности власти на Украине. Это Россия
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Угроза

Вашингтон, 4 сентября 2018, 22:27 — REGNUM  Россия дестабилизирует Украину и ее власти, используя «целый набор инструментов», заявил 4 сентября директор национальной разведки США Дэн Коутс на конференции по безопасности в Вашингтоне.

В частности, Коутс рассказал о попытках России дестабилизировать украинское правительство перед выборами 2019 года. По его словам, Россия использует разные методы вплоть до военного давления и убийств.

Коутс также сообщил о кампаниях влияния и кибератаках, применяемых Россией для выведения из равновесия многострадального правительства Украины.

Кроме того, глава нацразведки предрёк ухудшение ситуации в самой России, под влиянием которого российское руководство усилит антизападную риторику.

Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор Вашингтон не смог предоставить ни одного доказательства своих обвинений во вмешательстве в выборы в США, Франции, Германии и еще в целом ряде стран.

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