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На форме сборной Украины по футболу появился нацистский лозунг

Политика

Надпись находится на спине над фамилиями игроков

На форме сборной Украины по футболу появился нацистский лозунг
Иллюстрация: Ffu.ua
Новая форма cборной Украины по футболу

Киев, 4 сентября 2018, 22:52 — REGNUM  На новой форме сборной Украины присутствует лозунг «Слава Украине», сообщил пресс-атташе главного тренера сборной Николай Васильков 4 сентября, опубликовав фото на своей странице в социальной сети Facebook.

Новую форму сборной Украины представили в Киеве на стадионе «Олимпийский». Первые матчи в новой форме украинские футболисты сыграют 6 и 9 сентября против сборных Чехии и Словакии.

Напомним, лозунг «Слава Украине! Героям слава!» является приветствием членов прогитлеровской Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время приветствия членам организации предписывалось вскидывать руку, как и немецким национал-социалистам. Сам лозунг является калькой с немецкого «Heil Hitler! Sieg heil!».

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