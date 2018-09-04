Вторник, 4 Сентября 2018 года
22:19:34 МСК

Лавров считает кощунством собирать нормандский формат после теракта в ДНР

Политика

Берлин и Париж не осудили убийство Александра Захарченко, подчеркнул глава МИД России

Лавров считает кощунством собирать нормандский формат после теракта в ДНР
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 4 сентября 2018, 21:59 — REGNUM  Москва не отказывается от нормандского формата переговоров по Донбассу, однако считает неуместным их проведение после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом 4 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«Сейчас это было бы просто неуместно и кощунственно, особенно в свете того, что ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства», — сказал российский министр.

Сергей Лавров также отметил, что в целом сегодня ни Франция, ни Германия не могут повлиять на президента Украины Петра Порошенко, и склонить Киев к выполнению взятых на себя обязательств могут только США.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате террористического акта в кафе в центре Донецка.

Читайте также: В ЕС дали обтекаемый комментарий в связи с убийством главы ДНР

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле назвали убийство Захарченко попыткой дестабилизировать обстановку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить