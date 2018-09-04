МИД Великобритании: ОЗХО подтвердила версию Лондона в инциденте в Эймсбери

Лондон, , 21:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) якобы подтвердила версию Лондона о том, что подданная Её Величества Дон Стерджесс стала жертвой нервно-паралитического вещества «Новичок», которым ранее якобы были отравлены в английском городе Солсбери бывший полковник ГРУ, работавший на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 4 сентября, пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

Напомним, что британские эксперты из лаборатории в Портон-Дауне пришли к выводу, что Скрипалей в Солсбери и Стреджес с её спутником в Эймсбери отравили при помощи одного и того же яда — нервно-паралитического вещества «Новичок».

При этом британские власти утверждают, что к обоим случаям якобы причастна Россия.

«Безрассудство российского государства в применении нервного агента на территории Великобритании и полное пренебрежение к безопасности населения является ужасным и безответственным», — сказал министр иностранных дел Джереми Хант.

При этом до сих пор нет ни одного доказательства того, что Россия хоть как-то причастна к инцидентам в Солсбери и Эймсбери, а также того, что использовался «Новичок». Все обвинения строятся исключительно на голословных заявлениях британских властей.

Москва категорически отвергает свою причастность к этим инцидентам и считает их провокациями британских и американских спецслужб.