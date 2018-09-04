«Роснефть» поддерживает предложения по кадровым гарантиям для пожилых

Москва, , 21:46 — REGNUM В телеобращении к гражданам России Президент РФ Владимир Путин предложил свои поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы, которые, помимо прочего, включают инициативы по ужесточению ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин рассказал журналистам о кадровой политике компании, о важности и значимости сотрудников старшего возраста и социальной защите работников.

«Принципы, заложенные в пенсионной реформе, «Роснефть» уже давно применяет в своей деятельности. Мы сохраняем «костяк» ветеранов, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Многие из них курируют наиболее сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьезнейшей подготовки и самой высокой квалификации. Это и сложные виды бурения, и работа на установках по переработке нефти, и геологоразведка, — одним словом, все направления нашего бизнеса», — рассказал Игорь Сечин.

«Мы отчетливо осознаем значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Поэтому «Роснефть» придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста. Мы всецело поддерживаем инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной», — заявил главный исполнительный директор «Роснефти».

»Мы приветствуем поручение президента по разработке экономических стимулов, мотивирующих бизнес к принятию на работу граждан предпенсионного возраста. «Роснефть» готова активно участвовать в разработке таких мотивирующих инструментов и представить правительству свои предложения», — цитирует слова Игоря Сечина ТАСС, — У нас уже много лет успешно действует система наставничества, а также реализуется программа профессионального обучения и повышения квалификации, позволяющая сотрудникам всех уровней и возрастов развивать свои компетенции, оставаясь востребованными специалистами и после достижения предпенсионного или пенсионного возраста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем телеобращении к гражданам 29 августа Президент РФ Владимир Путин предложил ряд корректировок, смягчающих ее проведение, в частности, заявил о необходимости распространения льгот, которыми могут пользовать пенсионеры, для россиян предпенсионного возраста, а также о необходимости кадровых гарантий для работников старшего поколения.

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