Халеда Зия предстанет перед судом по делу о коррупции

Дакка, , 22:04 — REGNUM Лидеру оппозиционной Националистической партии Бангладеш (НПБ) Халеде Зие пришла повестка с предписанием явиться в суд, где состоятся слушания по делу о коррупции, в котором и фигурирует Х. Зия. Об этом сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало».

В феврале 2018 г. по решению суда Х. Зия была осуждена на пять лет лишения свободы, после чего отбывала наказание в одной из тюрем Старой Дакки на улице Назимуддин. Таким было решение суда по делу о коррупции в фонде «Зия орфанедж траст». Сейчас же Х. Зия сделала чистосердечное признание по делу о коррупции в компании «Наико».

При предыдущем временном правительстве Бангладеш, а именно 9 декабря 2007 г., Х. Зия была арестована по этому делу Государственной службой по борьбе с коррупцией. Пятого мая 2008 г. 11 коррупционерам, в том числе и Х. Зие были предъявлены обвинения, однако в тот момент дело не получило должного развития. В обвинении говорится, что Х. Зия и ее сообщники превысили должностные полномочия и выводили государственные средства за границу через канадскую компанию «Наико». Ущерб государству составил почти 137,8 триллионов така (более 1,5 миллиардов долларов США).