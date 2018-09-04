Парламент Бангладеш получил законопроект без одобрения его президентом

Дакка, , 21:49 — REGNUM В парламент Бангладеш был направлен законопроект, который ранее не был одобрен президентом. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», Конституция Бангладеш предусматривает следующее: если какой-либо законопроект предполагает возможность расходования на его исполнение средств из государственного бюджета, то в этом случае законопроект должен получить одобрение президента, а уже после этого рассматриваться в парламенте. Юридический отдел секретариата парламента выяснил, что законопроект о дорожном движении предполагает трату бюджетных средств, после чего он уведомил об этом Министерство транспорта и путей сообщения и попросил заново послать законопроект — уже после одобрения его президентом.

По этому поводу высказался спикер парламента Ширин Шармин Чоудхури: «В этом случае Министерство допустило ошибку. Но ошибка эта — незначительная, потому что до сессии парламента остаётся еще несколько дней. За это время вполне можно успеть одобрить законопроект у президента и прислать его в парламент заново».