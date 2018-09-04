Под влиянием МОТ Бангладеш изменит трудовое законодательство

Дакка, , 21:44 — REGNUM Правительство Бангладеш изменит трудовое законодательство по требованию Международной организации труда (МОТ). Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», приняты важные решения, касающиеся создания профсоюзов, организации рабочих митингов, полного запрета детского труда, а также дисциплинарной ответственности трудящихся. Изменения в трудовом законодательстве будут приняты путем внесения поправок в Закон о труде 2006 г.

В измененном проекте Закона говорится, в частности, о том, что кворум сотрудников того или иного предприятия, необходимый для создания профсоюза, снижается с 30 до 20 человек. Процент рабочих фабрики или завода, необходимый для реализации права на организацию забастовки, снизился с двух третей до 51%. Компенсация попавшим в аварию или получившим инвалидность рабочим удваивается.

Как сообщил «Протхом ало», сотрудник министерства труда и занятости Бангладеш, пожелавший остаться неизвестным, «посредством этих изменений в законодательстве Бангладеш сможет выполнить обещания, данные ей на конференции по правам трудящихся, созванной в июне 2017 г». Также он добавил, что, по его мнению, с принятием новой версии Закона о труде Бангладеш сможет «повысить эффективность производства на местах».