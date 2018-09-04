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Националистическая партия Бангладеш требует освобождения Зиа Халеды

Политика

Председатель Националистической партии Бангладеш Зиа Халеда находится в тюремном заключении с 8 февраля 2018 г

Националистическая партия Бангладеш требует освобождения Зиа Халеды
Иллюстрация: Pixabay.com
Бангладеш

Дакка, 4 сентября 2018, 21:35 — REGNUM  Националистическая партия Бангладеш выступила с требованием отставки правительства Шейх Хасины и освобождения председателя партии Зиа Халеды до оглашения даты проведения всеобщих выборов.

По сообщению бангладешского новостного издания «БД Ньюс 24», требование было оглашено в ходе митинга, организованного перед головным офисом партии в честь 40-й годовщины ее основания.

Член Постоянного Комитета партии Хандакар Мошараф Хусейн призвал ее лидеров и рабочих начать протестное движение.

На митинге присутствовали представители руководства партии, заявившие, что их лидер была заключена под арест в связи с ложными обвинениями.

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Внутренняя политика Бангладеш
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