ЦИК Бангладеш назвала условия применения электронного голосования

Дакка, , 21:29 — REGNUM Использование системы электронного голосования в ходе предстоящих 11-ых парламентских выборов будет зависеть как от степени готовности сотрудников, отвечающих за подготовку и проведение выборов, так и от согласия участвующих в них политических партий. Об этом 3 сентября заявил глава центральной избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа.

Согласно информации бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», применение процедуры электронного голосование станет возможным лишь в том случае, если соответствующие поправки в избирательное законодательство будут приняты Национальной ассамблеей — парламентом Бангладеш.

Отвечая на вопрос о критике системы электронного голосования, Нурул Худа заметил, что людям свойственно критиковать применение новых технологий. По его мнению, данная система претерпела существенные изменения с 2010 года, когда она была неудачно опробована на местных выборах. Нурул Худа также отметил, что все затраты на оборудование избирательных участков понесет сама центральная избирательная комиссия Бангладеш.

Ожидается, что парламентские выборы в Бангладеш будут проведены в последнюю неделю декабря 2018 года. Центральная избирательная комиссия планирует использовать систему электронного голосованию на 100 случайно выбранных избирательных участках. На оставшихся 200 участках выборы пройдут с использованием традиционной системы подсчета голосов.