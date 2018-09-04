Стало известно, кто займёт место Джона Маккейна в сенате США

Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Место скончавшегося сенатора Джона Маккейна в верхней палате конгресса США займёт бывший сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Кайл. Об этом сообщила 4 сентября вдова Джона Маккейна Синди Маккейн в своём микроблоге в Twitter.

«Джон Кайл — дорогой друг, мой и Джона. Это большая дань уважения Джону, что он готов вернуться к государственной службе, чтобы помочь штату Аризона», — написала она.

По данным СМИ, Кайл проработает в сенате два года — до окончания срока, на который избирался Маккейн. В случае если он пожелает покинуть пост досрочно, замену сенатору должен будет предложить губернатор Аризоны Даг Дьюси.

Напомним, Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни после тяжёлой болезни.