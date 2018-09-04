В Японии провели блокчейн-выборы

Цукуба, Япония, , 21:22 — REGNUM В японском «научном городе» Цукуба прошло первое онлайн-голосование с помощью блокчейна. Для того чтобы проголосовать, жители города должны были прийти со специальной карточкой, удостоверяющей личность, поместить ее на аппарат для проверки подлинности, а затем сделать свой выбор на экране, сообщает японское новостное агенство Джиджи. Власти города уверены, что с новой системой голосование станет более удобным и безопасным. С использованием блокчейна можно предотвратить любые фальсификации, так как система зашифровывает данные и изменения внести невозможно.

Использование технологии блокчейна может помочь в проведении голосования для жителей отдаленных районов Японии, а также для японских граждан, находящихся за границей.