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В Японии провели блокчейн-выборы

Политика

В японском городе Цукуба прошло первое в стране голосование с помощью блокчейна

Цукуба, Япония, 4 сентября 2018, 21:22 — REGNUM  В японском «научном городе» Цукуба прошло первое онлайн-голосование с помощью блокчейна. Для того чтобы проголосовать, жители города должны были прийти со специальной карточкой, удостоверяющей личность, поместить ее на аппарат для проверки подлинности, а затем сделать свой выбор на экране, сообщает японское новостное агенство Джиджи. Власти города уверены, что с новой системой голосование станет более удобным и безопасным. С использованием блокчейна можно предотвратить любые фальсификации, так как система зашифровывает данные и изменения внести невозможно.

Использование технологии блокчейна может помочь в проведении голосования для жителей отдаленных районов Японии, а также для японских граждан, находящихся за границей.

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