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Индия и США провели переговоры в преддверии формата 2+2

Политика

Представители министерств внутренних дел Индии и США провели переговоры по широкому спектру вопросов безопасности в преддверии встречи в формате 2+2

Индия и США провели переговоры в преддверии формата 2+2
Встреча

Нью-Дели, 4 сентября 2018, 21:17 — REGNUM  В преддверии первой встречи в формате 2+2 представители министерств внутренних дел Индии и США обсудили целый ряд вопросов в области безопасности. По сообщению новостного агентства Jagran, повестка дня переговоров включала взаимодействие спецслужб и обмен разведывательной информацией в рамках борьбы с международным терроризмом. Также были затронуты темы кибербезопасности, борьбы с отмыванием незаконных доходов, фальшивомонетничеством, обеспечения безопасности производственных цепочек и транспорта. Стороны выразили согласие продолжить взаимодействие в этих областях в будущем.

На предстоящих переговорах в формате 2+2 США будут представлять госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джим Мэттис. Индийскую делегацию возглавят министр иностранных дел Сушма Сварадж и министр обороны Нирмала Ситхараман.

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