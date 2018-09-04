В Ростехе поддержали идею президента о гарантиях для возрастных работников

Москва, , 21:11 — REGNUM Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов провел селекторное совещание по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях госкорпорации. Глава Ростеха уделил внимание вопросам достойных условий труда на предприятиях корпорации, отдельно остановившись на мерах трудовой защиты граждан предпенсионного возраста, сообщается на сайте госкорпорации.

«Создание условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста — логичный шаг государства. В первую очередь это должны быть условия по сохранению рабочих мест, по возможности получения дополнительной или повышения уже имеющейся квалификации», — рассказал генеральный директор Ростеха.

«Мы заинтересованы в профессионалах, и возраст — не помеха», — подчеркнул Сергей Чемезов.

«В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество — молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники — наставники», — отметил глава госкорпорации.

В Ростехе сегодня, по словам Сергея Чемезова, обращается пристальное внимание на развитие наставничества, оказывается особое уважение старшим сотрудникам, и такая практика подкреплена соответствующими государственными решениями.

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