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МИД Пакистана: американские деньги – это не помощь, а компенсация

Политика

Министр Иностранных дел Пакистана Шах Мухаммад Куреши заявил, что 300 миллионов долларов, которые США отказались предоставлять Исламской республике на борьбу с терроризмом, были не помощью, а компенсацией за потери, понесённые страной в этой борьбе

Исламабад, 4 сентября 2018, 21:16 — REGNUM  Реагируя на отказ США предоставить Пакистану 300 миллионов долларов, Министр Иностранных дел Пакистана Шах Мухаммад Куреши заявил, что эти деньги — не помощь, а компенсация за убытки понесённые страной в борьбе с терроризмом. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр отметил, что пакистано-американские отношения в данный момент находятся в плохом состоянии. Предстоящий визит Госсекретаря США Майка Помпео в Исламабад позволит обсудить многие наболевшие вопросы, отметил глава МИДа.

2 сентября Пентагон объявил о решении не предоставлять Пакистану 300 миллионов долларов в рамках программы борьбы с терроризмом. В общей сложности, США отказались предоставить исламской республике 800 миллионов долларов.

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