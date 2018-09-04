МИД Пакистана: американские деньги – это не помощь, а компенсация

Исламабад, , 21:16 — REGNUM Реагируя на отказ США предоставить Пакистану 300 миллионов долларов, Министр Иностранных дел Пакистана Шах Мухаммад Куреши заявил, что эти деньги — не помощь, а компенсация за убытки понесённые страной в борьбе с терроризмом. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр отметил, что пакистано-американские отношения в данный момент находятся в плохом состоянии. Предстоящий визит Госсекретаря США Майка Помпео в Исламабад позволит обсудить многие наболевшие вопросы, отметил глава МИДа.

2 сентября Пентагон объявил о решении не предоставлять Пакистану 300 миллионов долларов в рамках программы борьбы с терроризмом. В общей сложности, США отказались предоставить исламской республике 800 миллионов долларов.