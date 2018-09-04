Лидер ХАМАС заявил о желании установить режим прекращения огня с Израилем

Рамалла , 4 сентября 2018, 21:11 — REGNUM Движение ХАМАС не желает войны с Израилем и хотело бы установить режим прекращения огня, заявил 4 сентября журналистам лидер движения, контролирующего сектор Газа, Яхья аль-Сенвар.
По его словам, ХАМАС заинтересован в режиме, аналогичном тому, который был установлен в 2014 году. Одновременно Яхья аль-Сенвар отметил, что палестинский анклав готов отразить агрессию, хотя и не стремится к эскалации конфликта.
Аль-Сенвар подчеркнул, что при этом никакие политические соглашения с Израилем обсуждаться не будут.
Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа с марта 2018 года не утихают акции, проводящиеся в рамках так называемого «Великого марша возвращения». Акции регулярно превращаются в стычки и взаимные обстрелы, в результате которых погибли десятки людей, а счет пострадавших идет на сотни.
Читайте ранее в этом сюжете: Палестинские журналисты пострадали от действий израильских военных