Лидер ХАМАС заявил о желании установить режим прекращения огня с Израилем

Рамалла , , 21:11 — REGNUM Движение ХАМАС не желает войны с Израилем и хотело бы установить режим прекращения огня, заявил 4 сентября журналистам лидер движения, контролирующего сектор Газа, Яхья аль-Сенвар.

По его словам, ХАМАС заинтересован в режиме, аналогичном тому, который был установлен в 2014 году. Одновременно Яхья аль-Сенвар отметил, что палестинский анклав готов отразить агрессию, хотя и не стремится к эскалации конфликта.

Аль-Сенвар подчеркнул, что при этом никакие политические соглашения с Израилем обсуждаться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа с марта 2018 года не утихают акции, проводящиеся в рамках так называемого «Великого марша возвращения». Акции регулярно превращаются в стычки и взаимные обстрелы, в результате которых погибли десятки людей, а счет пострадавших идет на сотни.

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