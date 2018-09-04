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Премьер-министр Пакистана Имран Хан продаст 102 правительственные машины

Политика

17 сентября в резиденции премьер-министра Пакистана состоится аукцион, на котором будет распродано 102 автомобиля из собственности правительства. Аукцион пройдёт в рамках программы по экономии государственных средств, объявленной Имраном Ханом

Премьер-министр Пакистана Имран Хан продаст 102 правительственные машины
Автомобили

Исламабад, 4 сентября 2018, 22:56 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан отдал распоряжение продать на аукционе 17 сентября в резиденции премьер-министра 102 автомобиля из собственности правительства. Сокращение автопарка проходит в рамках программы сокращения расходов, за которую ратует новый премьер. По сообщению пакистанского новостного агентства Jang, среди распродаваемых автомобилей будут 27 специальных пуленепробиваемых автомобилей, 8 представительских BMW и 28 «Мерседесов».

Имран Хан, лидер партии «Движение за справедливость», возглавил страну после победы на парламентских выборах 25 июля 2018 года. Бывший капитан национальной сборной по крикету сделал борьбу с коррупцией и сокращение ненужных расходов своим центральным предвыборным обещанием.

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