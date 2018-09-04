Предвыборный Великий Новгород: возбуждено дело о вымогательстве

Великий Новгород, , 21:10 — REGNUM В Великом Новгороде, где сейчас проходит избирательная кампания по выборам депутатов думы города шестого созыва, возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, в вымогательстве по ч. 1 ст. 163 УК РФ подозревается 50-летний житель города, который под угрозой распространения заведомо ложных компрометирующих материалов на одного из кандидатов в депутаты думы Великого Новгорода и его родственников, вымогал у него денежные средства. Речь идёт о сумме в 70 тыс. рублей, подозреваемый был задержан с поличным оперативными сотрудниками полиции 3 сентября.

Уголовное дело возбуждено подразделением дознания УМВД России по городу Великий Новгород, работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Потерпевшим в деле о вымогательстве стал кандидат в депутаты думы Великого Новгорода по одномандатному округу №2 Артем Горелов (баллотируется от партии «Единая Россия»), подозреваемый — Владимир Львовский, помощник депутата городской думы Елены Михайловой, которая баллотируется в думу по округу №6.

По словам председателя избирательной комиссии Великого Новгорода Евгения Шаваева, к настоящему моменту в горизбирком поступила 31 жалоба, 12 из которых были рассмотрены — данные в восьми из них не подтвердились. 16 жалоб сейчас находятся на рассмотрении, в том числе в региональных управлениях Роскомнадзора и МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в думу Великого Новгорода шестого созыва состоятся 9 сентября 2018 года. В них участвуют списки пяти политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая России» и «Яблоко») и 82 кандидата по одномандатным округам: три кандидата досрочно сняли свои кандидатуры.