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Глава МИД Афганистана провел встречу с послом Пакистана

Политика

Министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани и посол Пакистана в Афганистане Захид Насрулла Хан встретились в Кабуле

Кабул, 4 сентября 2018, 21:07 — REGNUM  3 сентября в Кабуле Министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани провел переговорыс послом Пакистана Захидом Насруллой Ханом.

В официальном пресс-релизе Министерства иностранных дел Афганистана сообщается, что Салахуддин Раббани поздравил народ Пакистана с успешным проведением парламентских выборов. Он также подчеркнул, что поддержка Исламабадом мирного процесса в Афганистане положительно скажется на отношениях двух стран. В ответ Захид Насрулла Хан заверил, что Пакистан поддерживает позицию Кабула по «Московскому формату» консультаций по Афганистану

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», во время встречи обсуждалось недавнее закрытие консульства в Джелалабаде. Министр иностранных дел Афганистана выразил мнение, что необходимо как можно скорее найти способ урегулировать данную ситуацию. В ходе переговоров была также затронута проблема афганских беженцев в Пакистане.

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