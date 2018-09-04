Глава МИД Афганистана провел встречу с послом Пакистана

Кабул, , 21:07 — REGNUM 3 сентября в Кабуле Министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани провел переговорыс послом Пакистана Захидом Насруллой Ханом.

В официальном пресс-релизе Министерства иностранных дел Афганистана сообщается, что Салахуддин Раббани поздравил народ Пакистана с успешным проведением парламентских выборов. Он также подчеркнул, что поддержка Исламабадом мирного процесса в Афганистане положительно скажется на отношениях двух стран. В ответ Захид Насрулла Хан заверил, что Пакистан поддерживает позицию Кабула по «Московскому формату» консультаций по Афганистану

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», во время встречи обсуждалось недавнее закрытие консульства в Джелалабаде. Министр иностранных дел Афганистана выразил мнение, что необходимо как можно скорее найти способ урегулировать данную ситуацию. В ходе переговоров была также затронута проблема афганских беженцев в Пакистане.