Пакистан ограничил выдачу виз консульством в Джелалабаде

Джелалабад, Афганистан, , 21:11 — REGNUM 3 сентября было опубликовано официальное заявление Министерства иностранных дел Пакистана, согласно которому, консульство в Джелалабаде теперь будет выдавать визы только лицам, направляющимся в Пакистан для получения медицинской помощи или прохождения обучения.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши уведомил своего афганского коллегу, что было принято данное решение. Он также попросил правительство Афганистана принять необходимые меры для обеспечения безопасности посольства.

1 сентября посол Пакистана в Афганистане заявил, что консульство в Джелалабаде будет временно закрыто, так как губернатор провинции пытался повлиять на деятельность дипломатических работников. Сам губернатор заявляет, что не пытался вмешиваться в работу посольства.