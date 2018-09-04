Сеул, 4 сентября 2018, 21:06 — REGNUM Немногим более половины южнокорейских граждан одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту главы государства. Это самый низкий показатель за весь период его президентства. Согласно данным корейского информагентства Yonhap, текущий рейтинг составляет 55,2%. Снижение уровня поддержки обусловлено неудачами в реализации государственной программы по повышению доходов наёмных работников. Из-за роста минимального уровня заработной платы владельцы предприятий вынуждены сокращать рабочие места. Таким образом правительству не удаётся заметно снизить безработицу, что и вызывает недовольство граждан.
Рейтинг президента Южной Кореи обновил новый минумум
Уровень поддержки президента Мун Чжэ Ина продолжает снижаться на фоне ухудшающейся экономической обстановки в стране
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.