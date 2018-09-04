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Спецпосланником президента Южной Кореи в КНДР назначен Чон Ый Ён

Политика

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назначил главу управления национальной безопасности Чон Ый Ёна своим спецпосланником в КНДР

Спецпосланником президента Южной Кореи в КНДР назначен Чон Ый Ён
Иллюстрация: Yonhapnews.co.kr
Чон Ый Ён

Сеул, 4 сентября 2018, 21:00 — REGNUM  5 сентября в качестве представителя президента Южной Кореи в Пхеньян прибудет начальник управления национальной безопасности Чон Ый Ён для подготовки межкорейского саммита и проведения переговоров о ядерном разоружении. Как сообщает агентство Yonhap, помимо Чон Ый Ёна в состав южнокорейской делегации войдут официальные лица из администрации президента и разведывательных служб. Это будет уже их второй визит в Северную Корею за последние полгода. Делегация пробудет в столице КНДР 1 день.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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