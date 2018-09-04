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Пушков предложил Трампу бескровное решение проблемы с боевиками в Идлибе

Политика

Президент США призвал Россию и Иран не допустить «фатальной гуманитарной ошибки» в сирийской провинции Идлиб

Пушков предложил Трампу бескровное решение проблемы с боевиками в Идлибе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Алексей Пушков

Москва, 4 сентября 2018, 20:46 — REGNUM  Проблема незаконных вооружённых формирований в сирийской провинции Идлиб может быть решена бескровным путём, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Ни разрушения, ни жертвы среди гражданских не смущали США в Мосуле или в Ракке. Есть и бескровное решение: пусть США убедят боевиков сложить оружие», — написал сенатор 4 сентября в своём микроблоге в Twitter.

Таким образом Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который ранее написал в своём микроблоге, что возможная военная операция правительственных сил Сирии по освобождению провинции Идлиб от террористов приведёт к «гуманитарной трагедии».

Глава Белого дома отметил, что сирийский лидер Башар Асад не должен «безрассудно атаковать» провинцию Идлиб, а также предостерёг Россию и Иран от совершения «фатальной гуманитарной ошибки» в случае участия в этой операции.

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