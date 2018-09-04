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В единый день голосования на выборах ждут 50 тыс. южноуральцев

Политика

Предстоит избрать 186 депутатов и двух глав

В единый день голосования на выборах ждут 50 тыс. южноуральцев
Иллюстрация: Samgtu.ru
Выборы

Челябинск, 4 сентября 2018, 20:39 — REGNUM  В Челябинской области 9 сентября предстоит избрать 186 депутатов (на эти места претендуют более 6000 человек) и двух глав сельских поселений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Как отметил глава облизбиркома Сергей Обертас, на участках ждут более 50 тыс. избирателей. Выборы глав назначены в Гранитном и Белоусовском сельских поселениях. В 14 территориях изберут представительные органы власти, а в 32-х будут дополнительные выборы.

Утром 9 сентября двери откроют 96 участковых избирательных комиссий. Они будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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