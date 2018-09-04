Украина профинансировала Совет Европы вместо России

Киев, , 21:10 — REGNUM Украина впервые сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы, сообщили в представительстве Украины при Совете Европы 4 сентября на официальной странице в социальной сети Facebook.

Взнос Украины составил $400 тыс.

В представительстве напомнили, что:

«Финансовая ситуация в Совете Европы резко ухудшилась в 2017 году, когда Российская Федерация использовала финансовый шантаж организации и в нарушение своих международно-правовых обязательств отказалась оплачивать взносы в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будет возобновлено полноценное участие её делегации в Парламентской ассамблее совета Европы».

По словам представителей Украины, деньги будут использованы как в сферах, приоритетных для совета Европы, так и в контексте сотрудничества организации с Украиной.

Напомним, после воссоединения России и Крыма делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса и права участия в руководстве организации. В знак протеста российская делегация покинула заседание ПАСЕ, и отказалась в дальнейшей работы в организации.

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