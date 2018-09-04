Москва отреагировала на планы Трампа лично провести заседание СБ ООН

Москва, , 20:30 — REGNUM Москва осведомлена о планах президента США лично провести одно из заседаний Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам 4 сентября заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что в рамках недели встреч высокого уровня в ООН в конце сентября запланировано обсуждение ситуации вокруг Ирана. В этой связи, как отметил Полянский, в Москве очень надеются, что на заседании «прозвучат аспекты, связанные с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий».

Ранее сегодня постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Дональд Трамп намерен в последних числах сентября лично провести одно из заседаний СБ ООН по «важному региональному вопросу». По её словам, мероприятие состоится в рамках недели высокого уровня на Генассамблее ООН.

Напомним, что Соединённые Штаты в сентябре председательствуют в Совете Безопасности.

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