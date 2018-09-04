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Москва отреагировала на планы Трампа лично провести заседание СБ ООН

Политика

Российская сторона рассчитывает на обсуждение выхода США из сделки по ядерной программе Ирана

Москва отреагировала на планы Трампа лично провести заседание СБ ООН
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Противостояние Ирана и США

Москва, 4 сентября 2018, 20:30 — REGNUM  Москва осведомлена о планах президента США лично провести одно из заседаний Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам 4 сентября заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что в рамках недели встреч высокого уровня в ООН в конце сентября запланировано обсуждение ситуации вокруг Ирана. В этой связи, как отметил Полянский, в Москве очень надеются, что на заседании «прозвучат аспекты, связанные с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий».

Ранее сегодня постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Дональд Трамп намерен в последних числах сентября лично провести одно из заседаний СБ ООН по «важному региональному вопросу». По её словам, мероприятие состоится в рамках недели высокого уровня на Генассамблее ООН.

Напомним, что Соединённые Штаты в сентябре председательствуют в Совете Безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп собрался лично провести одно из заседаний Совета Безопасности ООН

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