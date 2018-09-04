«Уголовное наказание за увольнение пожилых должно быть крайней мерой»

Москва, , 20:17 — REGNUM Нормы о мерах уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста должны быть максимально детализированы и применяться лишь в исключительных случаях по отношению к злостным нарушителям трудовых прав граждан, заявил журналистам президент «Деловой России» Алексей Репик.

Накануне предпринимательское сообщество обсудило с представителями Министерства труда законопроект о повышении пенсионного возраста и предложения президента РФ Владимира Путина по установлению дополнительных гарантий и мер поддержки граждан. Глава «Деловой России» рассказал о позиции бизнес-сообщества по мерам стимулирования, которые предлагает государство для защиты работников предпенсионного возраста от дискриминации.

По словам Алексея Репика, бизнес настроен в первую очередь на позитивные стимулы, а к предлагаемым мерам ответственности необходимо подходить взвешенно и осторожно.

«Что касается инициативы по введению уголовной ответственности, то, конечно, бизнес высказывал определенные опасения о том, что в случае недостаточно четкой и детальной регламентации каждого случая и правоприменительной практики эта мера может оказать негативное влияние на желание предпринимателей инвестировать, расширяться. Такая мера может стать фактором, ограничивающим, а не стимулирующим экономический рост», — цитирует слова президента «Деловой России» РАПСИ.

Алексей Репик подчеркнул, что идея об уголовной ответственности была обозначена как крайняя мера воздействия, и возможность ее применения не должна становиться «Дамокловым мечом» для бизнеса.

«Вся логика введения ответственности состоит в ее применении в исключительных случаях. Для демонстрации нашего понимания: есть согласие с тем, что в случаях многократных, необъективных, необоснованных злостных действий по отношению к нашим сотрудникам старшего возраста предприниматель может быть наказан, в том числе и в рамках Уголовного кодекса. Наверное, для подобного рода исключительных случаев, зверств мы считаем здесь возможным задействовать наказание, предусмотренное Уголовным кодексом», — сказал президент «Деловой России».

Алексей Репик рассказал о готовности делового сообщества активно включиться в работу над нормами об уголовной ответственности за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста.

«Вместе с деловым сообществом мы должны все проработать для того, чтобы добросовестные предприниматели не боялись уголовной ответственности, чтобы уголовное преследование не стало инструментом рейдерства, давления на бизнес, способом нечестной конкурентной борьбы. Это то, над чем должны работать деловые объединения, и мы умеем это делать. В контексте трудовых отношений уголовная ответственность не должна стать фактором, который затормозит экономический рост. Поэтому необходимо максимально детально и скрупулёзно очертить исключительные случаи, когда может применяться уголовная ответственность», — заявил Алексей Репик.

Президент «Деловой России» также обратил внимание на то, что бизнес ориентирован на положительные стимулы со стороны государства при выстраивании трудовых отношений с работниками предпенсионного возраста. В «Деловой России» предлагают такие меры, как компенсация части расходов работодателя на медицинское обслуживание сотрудников в рамках системы дополнительного медицинского страхования и льготы по отчислениям в пенсионный фонд.

В том, что касается льгот по отчислениям в пенсионный фонд, «Деловая Россия» предлагает следующую схему. Предприниматель берет на себя ответственность за пожилых сотрудников на 5 лет, начиная с даты вступления нового закона в силу в 2019 году. И если работники после достижения нового (повышенного) пенсионного возраста в 2024 году решат продолжить трудовую деятельность, то предприятие можно освободить от уплаты пенсионных взносов с фонда оплаты труда в части указанной категории сотрудников.

«Такая мера будет стимулом для работодателя к тому, чтобы сохранить квалифицированного работника и еще больше заботиться состоянии его здоровья и трудоспособности», — отметил Алексей Репик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, говоря овозможности введения административной и уголовной ответственности работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста, подчеркнул, что в таком случае бизнесу нужны и определенные стимулы к трудоустройству таких лиц.

По мнению Сергея Катырина, таким стимулом может стать понижение размера страховых взносов в Пенсионный фонд.

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