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Суд отказался прекратить уголовное дело экс-министра спорта Прикамья

Политика

Следующее заседание пройдёт 14 сентября

Суд отказался прекратить уголовное дело экс-министра спорта Прикамья

Пермь, 4 сентября 2018, 20:07 — REGNUM  В Перми начался суд над бывшим министром спорта Пермского края Павлом Ляхом. Предварительное заседание прошло вчера, 3 сентября.

Как пишет издание «Business Class», защита настаивала на прекращении уголовного дела. Но суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Отметим, дело поступило в Ленинский райсуд 14 августа. Предварительное слушание назначили 22 августа. Дело ведёт судья Олег Порошин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лях обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи настаивают на том, что в ноябре 2015 года он подписал документы, которые подтверждали окончание работ по реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. Но на деле подрядчик выполнил работы не полностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура утвердила обвинение против экс-министра спорта Пермского края

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