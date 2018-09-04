Суд отказался прекратить уголовное дело экс-министра спорта Прикамья

Пермь, , 20:07 — REGNUM В Перми начался суд над бывшим министром спорта Пермского края Павлом Ляхом. Предварительное заседание прошло вчера, 3 сентября.

Как пишет издание «Business Class», защита настаивала на прекращении уголовного дела. Но суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Отметим, дело поступило в Ленинский райсуд 14 августа. Предварительное слушание назначили 22 августа. Дело ведёт судья Олег Порошин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лях обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи настаивают на том, что в ноябре 2015 года он подписал документы, которые подтверждали окончание работ по реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. Но на деле подрядчик выполнил работы не полностью.

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