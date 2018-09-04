Юго-восток Европы: «левый барьер» для России?

Руслан Костюк, , 21:23 — REGNUM

Специалистам по истории Европы и международных отношений хорошо известно, что во второй половине ХХ столетия, в эпоху «холодной войны», советскому руководству, как правило, было легче выстраивать двусторонние отношения с теми западноевропейскими государствами, у власти в которых находились партии социал-демократической и социалистической ориентации. Были, конечно, и исключения, но всё-таки «дальнее родство» коммунизма и социал-демократии, особенно с 1960-х гг., давало о себе знать.

Известные западноевропейские левые политики Вилли Брандт, Гарольд Вильсон, Франсуа Миттеран прекрасно понимали значимость Москвы для системы международных отношений и готовы были идти на разумные компромиссы с коммунистическим руководством Москвы. Пожалуй, самым известным и наглядным подтверждением данных слов можно назвать «восточную политику» западногерманского руководства в период канцлерства Вилли Брандта, когда двусторонние отношения СССР и ФРГ стали «экземплярными» в рамках логики сосуществования двух систем. В те уже далёкие десятилетия объединяющий международную социал-демократическую семью Социалистический Интернационал стремился к «развитию самых взаимовыгодных и равноправных отношений с Советским Союзом».

Собственно говоря, и сегодня, спустя более чем четверть века после крушения советского проекта, конструктивный подход по отношению к Москве свойственен для многих в европейском левом движении. Многие партии, участвующие в деятельности Партии европейских социалистов (ПЕС), начиная со старейшей Социал-демократической партии Германии, выступают против усиления курса на изоляцию Российского государства, за развитие с РФ выгодных экономических отношений. В свою очередь, объединённые в Партию европейских левых (ПЕЛ) коммунистические и левовосоциалистические партии принципиально отстаивают тезис о том, что без кооперации с Россией говорить о достижении цели безопасности в современной Европе просто невозможно.

Вместе с тем, если мы посмотрим на то, как воспринимается сегодня российская политика левыми и особенно левоцентристами в зоне Юго-Восточной Европы (и, соответственно, как обстоят реальные отношения РФ со странами, где у власти находятся эти силы), то нельзя не признать прискорбность актуального положения дел. Но ведь тут нужно учесть также и тот факт, что ныне политики из Юго-Восточной Европы играют фундаментальную роль в деятельности международного и европейского левого движения. Так, президентом Социнтерна остаётся бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, а экс-глава правительства Болгарии Сергей Станишев является председателем ПЕС. В свою очередь, греческая Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) является на сегодня самой влиятельной политической силой внутри ПЕЛ. Разумеется, все эти моменты могут в конечном счёте сказаться и на отношении к России разных направлений европейского левого движения.

Следует заметить, что после завершения «холодной войны» многие отечественные международники рассматривали восточноевропейских левоцентристов чуть ли не как пророссийскую силу. И для этого имелись, что называется, исторические объяснения. Ведь почти все основные современные левоцентристские партии в Юго-Восточной Европе сформировались на базе посткоммунистического актива. Многие их лидеры получили образование в Советском Союзе (нынешний «социалист номер один» в Европе С. Станишев, который, к слову, последовательно считает, что «в интересах стран Юго-Восточной Европы — выстраивание всесторонних отношений с Россией», вообще родился на территории СССР и закончил истфак МГУ. Более того, до 1995 г. он являлся гражданином России!) и, соответственно, априори не могли быть «заражены русофобией».

Но за последние четверть века в мире и Европе произошли глубинные и тектонические изменения. Россия после распада Советского Союза перестала служить для левых сил во всём мире политическим центром притяжения. С другой стороны, заметно модифицировалась идеология и внешнеполитические ориентиры партий, доминирующих в левом движении Восточной Европы. Собственно, большая часть левоцентристских партий, находящихся сегодня у власти в отдельных странах Юго-Востока Европы (Албании, Македонии, Черногории, во многом и Румынии), проводит, по существу, скорее социал-либеральную внутреннюю политику, что, понятное дело, никак не делает эти правящие партии близкими по духу «Единой России». Даже «радикальная левая» греческая СИРИЗА, в конечном счёте, в главе со своим лидером А. Ципрасом была вынуждена смириться перед требованиями всемогущего Брюсселя.

Как отмечает известный бельгийский политолог, специализирующейся на деятельности европейских партий, Жан-Мишель де Ваель, «по таким вопросам, как отстаивание членства своих стран в НАТО, привилегированные отношения с Соединёнными Штатами, поддержка европейской интеграции по разным направлениям, посткоммунистические социал-демократы в регионе Юго-Восточной Европы имеют позиции, абсолютно вписывающиеся в евроатлантический мейнстрим». Можно сказать, что «мягкая сила» евроатлантизма оказалась для посткоммунистов Восточной и Юго-Восточной Европы явно мощнее, чем оказавшиеся де-факто отброшенными былые антикапиталистические идеи.

Конечно, среди балканских социал-демократов можно найти (с трудом, впрочем) политиков, которых можно рассматривать в качестве друзей России. Для примера назову здесь имя президента Республики Сербской Милорада Додика. Но подобные примеры, в самом деле, единичны. На фоне развития украинского кризиса и продолжения приёма балканских стран в НАТО в последние годы и месяцы ухудшение отношений РФ с возглавляемыми социал-демократами Румынией, Македонией, Черногорией (как и с Грецией) — факт. И этот факт, таким образом, подтверждает общую негативную тенденцию…

В нашем следующем материале, который продолжит эту тематику, мы остановимся на конкретных «страновых» примерах, подтверждающих «проблемность» возглавляемых левыми и левоцентристами стран Юго-Восточной Европы для России…

(Продолжение следует)