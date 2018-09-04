СМИ: Сирийские средства ПВО сбили ракеты, запущенные авиацией Израиля

Хама, Сирия, , 19:34 — REGNUM Сирийские подразделения ПВО сбили несколько ракет, выпущенных самолетами ВВС Израиля, сообщает 4 сентября информагентство САНА.

По информации агентства, сбитые ракеты упали в районе Вади эль-Уюн в пригороде города Хама. Ранее агентство сообщало, что указанные взрывы были приняты за начало агрессии против Сирии.

Утверждается, что ракеты были выпущены израильскими самолетами.

Стоит отметить, что пока израильская сторона не комментировала этот инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль объясняет свои удары по территории Сирии желанием противодействовать усилению и вооружению действующих там проиранских вооруженных формирований, которые Тель-Авив считает террористическими.

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