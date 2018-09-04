Южнокорейские СМИ «потеряли» лидера КНДР Ким Чен Ына

Сеул, , 19:30 — REGNUM Южнокорейские СМИ «потеряли» лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

По данным агентства, за последние два месяца Ким Чен Ын активно посещал северокорейские предприятия. Он посетил более десяти заводов и фабрик. Однако с 21 августа новые сообщения о деятельности Ким Чен Ына не поступали.

«Рёнхап» считает, что Ким Чен Ын мог временно исчезнуть из поля зрения СМИ для того, чтобы сосредоточится на вопросах внешней политики, а именно переговорах с США, которые в последнее время буксуют.

При этом 5 сентября Ким Чен Ын должен встретиться со спецпредставителем Южной Кореи, который прибудет в Пхеньян, а 8 сентября Северная Корея будет отмечать 70-летие со дня основания республики.