Вторник, 4 Сентября 2018 года
20:49:01 МСК

Южнокорейские СМИ «потеряли» лидера КНДР Ким Чен Ына

Политика

Сообщения о деятельности лидера КНДР не поступают с 21 августа

Южнокорейские СМИ «потеряли» лидера КНДР Ким Чен Ына
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Сеул, 4 сентября 2018, 19:30 — REGNUM  Южнокорейские СМИ «потеряли» лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

По данным агентства, за последние два месяца Ким Чен Ын активно посещал северокорейские предприятия. Он посетил более десяти заводов и фабрик. Однако с 21 августа новые сообщения о деятельности Ким Чен Ына не поступали.

«Рёнхап» считает, что Ким Чен Ын мог временно исчезнуть из поля зрения СМИ для того, чтобы сосредоточится на вопросах внешней политики, а именно переговорах с США, которые в последнее время буксуют.

При этом 5 сентября Ким Чен Ын должен встретиться со спецпредставителем Южной Кореи, который прибудет в Пхеньян, а 8 сентября Северная Корея будет отмечать 70-летие со дня основания республики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конфликт между Северной и Южной Кореей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить