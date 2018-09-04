Трамп собрался лично провести одно из заседаний Совета Безопасности ООН

Нью-Йорк, США, , 19:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен в последних числах сентября лично провести одно из заседаний Совета Безопасности ООН, заявила 4 сентября постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

По словам Никки Хейли, это состоится в рамках недели высокого уровня на Генеральной Ассамблее международной организации.

«Трамп намерен провести в рамках недели высокого уровня встречу глав государств и правительств по глобальным проблемам, а также возглавить сессию Совета Безопасности ООН по важному региональному вопросу после своего приезда в Нью-Йорк в конце сентября», — сказала Никки Хейли.

Стоит отметить, что постпред США не уточнила, какому «региональному вопросу» будет посвящена эта сессия Совбеза ООН.

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