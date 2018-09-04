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Трамп собрался лично провести одно из заседаний Совета Безопасности ООН

Политика

По словам постпреда США, заседание будет посвящено «важному региональному вопросу»

Трамп собрался лично провести одно из заседаний Совета Безопасности ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Нью-Йорк, США, 4 сентября 2018, 19:16 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп намерен в последних числах сентября лично провести одно из заседаний Совета Безопасности ООН, заявила 4 сентября постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

По словам Никки Хейли, это состоится в рамках недели высокого уровня на Генеральной Ассамблее международной организации.

«Трамп намерен провести в рамках недели высокого уровня встречу глав государств и правительств по глобальным проблемам, а также возглавить сессию Совета Безопасности ООН по важному региональному вопросу после своего приезда в Нью-Йорк в конце сентября», — сказала Никки Хейли.

Стоит отметить, что постпред США не уточнила, какому «региональному вопросу» будет посвящена эта сессия Совбеза ООН.

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