Донецк, , 19:15 — REGNUM План масштабного наступления Вооружённых сил Украины, раскрытый разведывательными службами Донецкой Народной Республики, планируется реализовать в несколько этапов в течение пяти дней. Об этом сообщил 4 сентября заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт «Донецкое агентство новостей».

По его словам, согласно плану, на первом этапе наступления ВСУ начнут артподготовку с применением реактивной и ствольной артиллерии. После этого 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино должна выдвинуться в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко — атаковать позиции ДНР в направлении посёлка Розы Люксембург.

Предполагается, что одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада в качестве отвлекающего манёвра начнёт наступление в направлении Тельманово и при этом будет обеспечивать прикрытие левого фланга наступающей группировки.

На заключительном этапе, в случае реализации плана наступления, на захваченной территории силами полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и рейдовыми отрядами 79-й десантно-штурмовой бригады должна быть начата «зачистка» населенных пунктов ДНР, отметил Басурин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в оперативном командовании ДНР заявили о формировании ударной группировки ВСУ из 12 тысяч человек для наступления на мариупольском направлении. Как было отмечено, цель готовящейся операции — выход на рубеж границы с Россией в течение пяти суток.

Заявлено, что соответствующие данные были получены разведкой ДНР от источников в генеральном штабе ВСУ, штабе объединённых сил и штабах соединений в зоне конфликта.

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