В 2025 году Казахстан проведет конгресс ООН по профилактике преступности

Астана, , 18:52 — REGNUM Казахстану предложено провести в 2025 году конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, сообщает 4 сентября издание Zakon.kz.

3 сентября заместитель председателя Агентства республики по делам противодействия коррупции (АДГСПК) Олжас Бектенов встретился с руководителем департамента управления ООН по наркотикам и преступности Димитрием Влассисом.

Глава департамента ООН высоко оценил работу Казахстана по противодействию коррупции.

Как сообщал ИА REGNUM, 24 августа АДГСПК отчитало МИД Казахстана за коррупционные скандалы последних лет. В настоящее время в республике расследуется уголовное дело в отношении бывшего ответственного секретаря МИД.

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