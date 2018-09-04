Мособлдума рассмотрит вопрос сохранения региональных льгот пожилых граждан

Красногорск, , 18:16 — REGNUM Московская областная дума назначила на 20 сентября рассмотрение поправок регионального законодательства, направленных на сохранение льгот для женщин 55-летнего возраста и мужчин, достигших возраста 60 лет без привязки к пенсионному возрасту, укзанному правительством РФ в рамках предложенной им пенсионной реформы, сообщает 4 сентября ТАСС.

По утверждению министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, на сохранение этих льгот областной бюджет должен будет потратить 618 млн рублей ежегодно. В список льгот включены компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг, домашнего телефона, бесплатный проезд на общественном транспорте в пределах области, санаторно-курортное лечение и протезирование зубов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ во главе с председателем Дмитрием Медведевым предложило увеличить возраст выхода на пенсию для граждан России. Для мужчин этот возраст должен составить 65 лет, а женщины должны будут выходить на пенсию в 63-летнем возрасте.

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