Неизвестный бросил взрывное устройство в посольство США в Каире

Каир, , 18:14 — REGNUM В Каире дням 4 сентября неизвестный бросил взрывное устройство на территорию посольства США, передаёт агентство Reuters.

Согласно данным источников агентства, устройство упало неподалеку от здания диппредставительства, в результате взрыва никто не пострадал.

Телеканала Al Arabiya сообщает, что подозреваемый в настоящее время задержан полицией. Каких-либо подробностей о его личности на данный момент не приводится.

Посольство США на своей странице в Twitter подтвердило информацию об инциденте. Уточняется, что полиция уже завершила расследование на месте происшествия и представительство возобновило работу в обычном режиме.