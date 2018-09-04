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Неизвестный бросил взрывное устройство в посольство США в Каире

Политика

В результате инцидента никто не пострадал

Неизвестный бросил взрывное устройство в посольство США в Каире
thomasstaub
Взрыв

Каир, 4 сентября 2018, 18:14 — REGNUM  В Каире дням 4 сентября неизвестный бросил взрывное устройство на территорию посольства США, передаёт агентство Reuters.

Согласно данным источников агентства, устройство упало неподалеку от здания диппредставительства, в результате взрыва никто не пострадал.

Телеканала Al Arabiya сообщает, что подозреваемый в настоящее время задержан полицией. Каких-либо подробностей о его личности на данный момент не приводится.

Посольство США на своей странице в Twitter подтвердило информацию об инциденте. Уточняется, что полиция уже завершила расследование на месте происшествия и представительство возобновило работу в обычном режиме.

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