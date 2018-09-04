Правительство продлевает переходный период для глав иностранных компаний

Москва, , 18:08 — REGNUM Законопроект о продлении переходного периода в рамках программы амнистии капитала, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Речь идет о гражданах РФ, которые контролировали иностранную компанию (КИК) и не оплачивали налоги в бюджетную систему РФ. Переходный период, в течение которого такие граждане могут полностью возместить ущерб и уплатить не оплаченные ранее налоги, правительство предлагает продлить до наступления 2019 года. В течение этого времени бывшие главы КИК могут избежать уголовного наказания за неуплату налогов.

Законопроект будет стимулировать возвращать иностранные активы в РФ, считают в правительстве.

В РФ проходит второй этап программы амнистии капиталов. Ранее президент РФ Владимир Путин продлил действие программы до 1 марта 2019 года. В течение этого времени граждане РФ могут избежать уголовного и административного наказания за неуплату налогов, контроль иностранными компаниями, а также за открытые и закрытые счета в иностранных банках.